Про це повідомив начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський. За його словами, правоохоронці, які прибули на місце події, опитали сусідів і хатню робітницю.

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З'ясовано, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця,

– сказав поліцейський.

"Згідно висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", – додав Олександр П'ятниківський.

Зверніть увагу! Слідчим розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із приміткою "нещасний випадок". Наразі триває досудове розслідування.

ЗМІ не виключають убивства