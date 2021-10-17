Про це повідомив начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський. За його словами, правоохоронці, які прибули на місце події, опитали сусідів і хатню робітницю.
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З'ясовано, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця,
– сказав поліцейський.
"Згідно висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", – додав Олександр П'ятниківський.
ЗМІ не виключають убивства
- ТСН пише, що мережею ширилися чутки про можливу насильницьку смерть чоловіка.
- Водночас вказується, що ні у поліції, ні у МЗС інформацію про вбивство не коментують.
- До слова, також правоохоронці та дипломати відмовляються називати ім'я померлого.