Зненацька спалахнув легковик на Проспекті перемоги в Києві: відео

У Києві на проспекті Перемоги вночі 11 серпня спалахнув автомобіль. Як наслідок, він майже повністю згорів.

У мережі оприлюднили відео цього інциденту. Там видно, що на місце прибули не лише пожежники, а й правоохоронці.

Зауважте Вогонь знищив три автомобілі: пожежа біля Медуніверситету у Львові – відео

Як гасили цю пожежу

Очевидці зняли момент, коли рятувальники вже почали гасити загоряння. Вони тоді підходили зі шлангом до відчинених дверцят авто й починали заливати туди пінну суміш.

Слід зазначити, що машина тоді стояла на узбіччі дороги. Під час пожежі ніхто не постраждав. Чому загорівся автомобіль – наразі невідомо.

Вогнеборці гасять пожежу авто на проспекті Перемоги: відео телеграму "Київ Оперативний"

Кілька схожих подій