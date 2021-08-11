Зненацька спалахнув легковик на Проспекті перемоги в Києві: відео
11 серпня 2021 , 08:41Читать новость на русском
Джерело:спільнота "Київ оперативний"
У Києві на проспекті Перемоги вночі 11 серпня спалахнув автомобіль. Як наслідок, він майже повністю згорів.
У мережі оприлюднили відео цього інциденту. Там видно, що на місце прибули не лише пожежники, а й правоохоронці.
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Як гасили цю пожежу
Очевидці зняли момент, коли рятувальники вже почали гасити загоряння. Вони тоді підходили зі шлангом до відчинених дверцят авто й починали заливати туди пінну суміш.
Слід зазначити, що машина тоді стояла на узбіччі дороги. Під час пожежі ніхто не постраждав. Чому загорівся автомобіль – наразі невідомо.
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