Пожежа трапилась 27 липня о 5 ранку. Повідомляють, що займання виникло на відкритій території. Наразі поліція встановлює причини займання.
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Деталі пожежі
- Рятувальникам повідомили про пожежу двох автомобілів.
- Коли працівники ДСНС прибули, то горіли вже 3 легковики і вогонь поширювався на позашляховик.
- Рятувальники локалізували пожежу о 05:24, а ліквідували її о 05:36.
- Внаслідок цього повністю згоріли три авто: УАЗ 3962, Chevrolet Aveo та Ford Tourneo Connect. Також пошкодився салон в одному позашляховику.
- Щоб знищити пожежу залучили 15 працівників ДСНС та 3 спецтехніки.
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