Це сталося вночі проти 24 липня – виклик до служби порятунку надійшов о 3:43. На місце події відправили 2 одиниці техніки та 7 рятувальників.
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Під час пожежі загинули люди
Загоряння вдалося локалізувати о 4:06, повністю пожежу загасили о 4:25. Вогнеборці провели необхідні роботи, аби запобігти повторному займанню.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіла 2 людей. Про загиблих наразі нічого невідомо, поліція ще встановлює їхні особисті дані.
Вогонь охопив будівлю / Фото ДСНС
Пожежу загасили менш ніж за годину / Фото ДСНС
На виклик прибули 7 рятувальників / Фото ДСНС
Правоохоронні органи вже розпочали розслідування за фактом цієї трагічної події. Причини пожежі наразі також невідомі, їх буде з'ясовувати поліція.
Нещасні випадки у Бердянську
- Ввечері 22 липня у Бердянську за декілька годин випала місячна норма опадів. Через обрив електричних проводів на підтопленій ділянці струмом вбило 2 людей.
- Раніше відпочивальник з Харкова вирішив скупатися в морі під час шторму. Після цього чоловік зник у воді. Водолази знайшли у воді його тіло без ознак життя.
- У червні в лікарні Запоріжжя померла 9-річна дівчинка, яка ледь не потонула у Бердянську. Дитину встигли витягнути з води, але вона перебувала у стані клінічної смерті.