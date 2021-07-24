Це сталося вночі проти 24 липня – виклик до служби порятунку надійшов о 3:43. На місце події відправили 2 одиниці техніки та 7 рятувальників.

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Під час пожежі загинули люди

Загоряння вдалося локалізувати о 4:06, повністю пожежу загасили о 4:25. Вогнеборці провели необхідні роботи, аби запобігти повторному займанню.

Зверніть увагу! Бійці ДСНС виявили, що у кімнаті приватного дачного будинку загорілися домашні речі. Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіла 2 людей. Про загиблих наразі нічого невідомо, поліція ще встановлює їхні особисті дані.



Вогонь охопив будівлю / Фото ДСНС



Пожежу загасили менш ніж за годину / Фото ДСНС



На виклик прибули 7 рятувальників / Фото ДСНС

Правоохоронні органи вже розпочали розслідування за фактом цієї трагічної події. Причини пожежі наразі також невідомі, їх буде з'ясовувати поліція.

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