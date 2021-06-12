Від 30 травня дівчинка перебувала у вкрай важкому стані, її перевели у дитячу лікарню Запоріжжя. 12 червня правоохоронці повідомили про її смерть.

Читайте також Випив бензин і пішов курити: на Запоріжжі чоловік потрапив у реанімацію

Що сталося у Бердянську

Наприкінці травня 9-річна дівчинка та 7-річний хлопчик пішли купатися у морі. Через шторм їх віднесло на 40 метрів від берега.

Вони наковтались морської води й почали тонути. Коли перехожі витягнули дітей на сушу, ті були без свідомості – не дихали.

Аби повернути їх до життя, ще до приїзду медиків один із рятівників робив дітям непрямий масаж серця, штучне дихання.

Хлопчика вдалося "відкачати" швидше, дівчинка перебувала у стані клінічної смерті. У лікарні її стан залишався важким.

У якому стані хлопчик

Після інциденту хлопчик перебував у задовільному стані. Станом на 1 червня йому вже провели кисневу терапію й перевели до педіатричного відділення.