С 30 мая девочка находилась в крайне тяжелом состоянии, ее перевели в детскую больницу Запорожья. 12 июня правоохранители сообщили о ее смерти.

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Что произошло в Бердянске

В конце мая 9-летняя девочка и 7-летний мальчик пошли купаться в море. Из-за шторма их отнесло на 40 метров от берега.

Они наглотались морской воды и начали тонуть. Когда прохожие вытащили детей на сушу, те были без сознания – не дышали.

Чтобы вернуть их к жизни, еще до приезда медиков один из спасателей сделал детям непрямой массаж сердца, искусственное дыхание.

Мальчика удалось "откачать" быстрее, девочка находилась в состоянии клинической смерти. В больнице ее состояние оставалось тяжелым.

В каком состоянии мальчик

После инцидента мальчик находился в удовлетворительном состоянии. По состоянию на 1 июня ему уже провели кислородную терапию и перевели в педиатрическое отделение.