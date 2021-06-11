Чоловіка привезли з опіками I – II ступеня грудної клітки та живота. Верхні кінцівки він обпік на 40%.

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Як так трапилось

Постраждалим виявився 28-річний житель села Приморське Василівського району.

На місцевому сайті 061.ua, із посиланням на власні джерела пише, що чоловік прийшов до свого знайомого і кілька днів з ним пиячив.

Потім він знайшов у будинку пляшку з рідиною. Після цього зробив кілька ковтків і вийшов на вулицю, щоб покурити.

Як виявилося, у пляшці був бензин, але чоловік був дуже п'яний, щоб зрозуміти, що щось не так.

Що зараз з чоловіком

Зараз він перебуває у відділенні реанімації у важкому стані. У поліції зазначили, що зараз з'ясовують усі деталі інциденту.

Довідка. Загалом за добу 10 червня 2021 року, у Запорізькій області здійснили 716 виїздів. На добовому чергуванні на території області перебувало 150 бригад екстреної медичної допомоги.