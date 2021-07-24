Это произошло в ночь на 24 июля – вызов в службу спасения поступил в 3:43. На место происшествия отправили 2 единицы техники и 7 спасателей.
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При пожаре погибли люди
Возгорание удалось локализовать в 4:06, полностью пожар потушили в 4:25. Пожарники провели необходимые работы, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела 2 человек. О погибших пока ничего неизвестно, полиция еще устанавливает их личные данные.
Огонь охватил здание / Фото ГСЧС
Пожар потушили менее чем за час / Фото ГСЧС
На вызов прибыли 7 спасателей / Фото ГСЧС
Правоохранительные органы уже начали расследование по факту этого трагического события. Причины пожара пока также неизвестны, их будет выяснять полиция.
Несчастные случаи в Бердянске
- Вечером 22 июля в Бердянске за несколько часов выпала месячная норма осадков. Из-за обрыва электрических проводов на подтопленном участке током убило 2 человека.
- Ранее отдыхающий из Харькова решил искупаться в море во время шторма. После этого мужчина пропал в воде. Водолазы нашли в воде его тело без признаков жизни.
- В июне в больнице Запорожья умерла 9-летняя девочка, которая едва не утонула в Бердянске. Ребенка успели вытащить из воды, но он находился в состоянии клинической смерти.