Грози на Запоріжжі почалися під вечір 22 липня. За деякий час вулиці опинилися у воді, а шалені потоки змивали усе на своєму ходу. Відповідними фото і відео користувачі активно ділилися у соцмережах.

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Наслідок негоди – 2 загиблих

Як повідомляють рятувальники, у Бердянську внаслідок інтенсивних опадів загинули 2 людини. Трагедія сталася через обрив електропроводів на підтопленій ділянці. Наразі детальнішої інформації про вік загиблих та обставини їхньої смерті немає.

Місцеві ЗМІ зазначають, загинули двоє чоловіків, випадок стався на перетині проспекту Перемоги та вулиці Богуславського. Повідомляється, що стався обрив кабелю, він впав у воду, у якій стояли загиблі.



Двох чоловіків вбило струмом / Фото pro.berdiansk

У ДСНС розповіли, що під час зливи затопило 70 домогосподарств. Наразі майже 40 рятувальників залучені у подолання наслідків негоди.

На оприлюднених фото і відео видно, що вулиці Бердянська перетворилися на ріки. Вода подекуди сягала лобового скла. Поблизу одного з будинків на авто впало велике старе дерево, яке буревій вирвав з корінням.

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