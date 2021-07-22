Водії трамваїв та тролейбусів були змушені зупинити рух. Водночас автобуси змінили свої маршрути.

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На яких вулицях нема руху

7 проїзд,

Кірова,

Торгова,

на перехресті "5 доріг",

під мостом по вулиці Громової.

Патрульні закликали водіїв оминати ці ділянки.

Громадський транспорт почне курсувати за звичним маршрутом, коли вода повністю зійде з вулиць. Наразі частково відновлюють рух на вулиці Торговій, пише Mrpl.city.

У соціальних мережах місцеві мешканці опублікували відео з наслідками негоди. На ньому видно, що люди пересуваються вулицями у воді.

Трамвай у воді. Люди у воді. Дуже все прекрасно,

– сказала авторка відео.

Дивіться відео затопленого Маріуполя:

Коли припиниться дощ

За даними ресурсу Sinoptik, опади у Маріуполі припиняться до кінця доби 22 липня. Вже невдовзі місто накриє справжня спека – температура повітря підійметься до +32 градусів.