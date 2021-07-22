Водії трамваїв та тролейбусів були змушені зупинити рух. Водночас автобуси змінили свої маршрути.
Важливо Через негоду в Україні загинули 2 людей, ще майже 10 потрапили в лікарні
На яких вулицях нема руху
- 7 проїзд,
- Кірова,
- Торгова,
- на перехресті "5 доріг",
- під мостом по вулиці Громової.
Патрульні закликали водіїв оминати ці ділянки.
Громадський транспорт почне курсувати за звичним маршрутом, коли вода повністю зійде з вулиць. Наразі частково відновлюють рух на вулиці Торговій, пише Mrpl.city.
У соціальних мережах місцеві мешканці опублікували відео з наслідками негоди. На ньому видно, що люди пересуваються вулицями у воді.
Трамвай у воді. Люди у воді. Дуже все прекрасно,
– сказала авторка відео.
Дивіться відео затопленого Маріуполя:
Коли припиниться дощ
За даними ресурсу Sinoptik, опади у Маріуполі припиняться до кінця доби 22 липня. Вже невдовзі місто накриє справжня спека – температура повітря підійметься до +32 градусів.