Водители трамваев и троллейбусов были вынуждены остановить движение. В то же время автобусы изменили свои маршруты.

Важно Из-за непогоды в Украине погибли 2 человека, еще почти 10 попали в больницы

На каких улицах нет движения

7 проезд,

Кирова,

Торговая,

на перекрестке "5 дорог",

под мостом по улице Громовой.

Патрульные призвали водителей обходить эти участки.

Общественный транспорт начнет курсировать по привычному маршруту, когда вода полностью сойдет с улиц. Сейчас частично восстанавливают движение на улице Торговой, пишет Mrpl.city.

В социальных сетях местные жители опубликовали видео с последствиями непогоды. На нем видно, что люди передвигаются по улицам в воде.

Трамвай в воде. Люди в воде. Очень все прекрасно,

– сказала автор видео.

Смотрите видео затопленного Мариуполя:

Когда прекратится дождь

По данным ресурса Sinoptik, осадки в Мариуполе прекратятся до конца суток 22 июля. Уже вскоре город накроет настоящая жара – температура воздуха поднимется до +32 градусов.