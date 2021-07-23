Грозы в Запорожье начались под вечер 22 июля. Через некоторое время улицы оказались в воде, а огромные потоки смывали все на своем ходу. Соответствующими фото и видео пользователи активно делились в соцсетях.

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Последствия ливней – 2 погибших

Как сообщают спасатели, в Бердянске вследствие интенсивных осадков погибли 2 человека. Трагедия произошла из-за обрыва электропроводов на подтопленном участке. На данный момент подробной информации о возрасте погибших и обстоятельствах их смерти нет.

Местные СМИ отмечают, погибли двое мужчин, случай произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Богуславского. Сообщается, что произошел обрыв кабеля, он упал в воду, в которой стояли погибшие.



Двух мужчин убило током / Фото pro.berdiansk

В ГСЧС рассказали, что во время ливня затопило 70 домохозяйств. Почти 40 спасателей привлечены к ликвидации последствий.

На обнародованных фото и видео видно, что улицы Бердянска превратились в реки. Вода местами достигала лобового стекла. Возле одного из домов на автомобиль упало большое старое дерево, которое ураган вырвал с корнями.

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