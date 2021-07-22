Смерч пронесся над Азовским морем перед тем, как Кирилловку накрыл мощный ливень. Очевидцам удалось снять несколько жутких моментов на видео.

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Огромные воронки высотой десятки метров растянулись по небосклону. Все это сопровождал шквальный ветер. К счастью, все это происходило далеко в море, до домов смерч не добрался. Поэтому разрушений удалось избежать, в результате природного явления никто не пострадал.

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Накануне, 21 июля, еще один смерч заметили в Запорожской области посреди поля, тоже возле Кирилловки. К счастью, он также не причинил никому вреда.

Ситуация в куротной Кирилловке

Смерчи – казалось бы, редкое явление, – все чаще замечают в Запорожской области. Доподлинно неизвестно, почему их количество увеличилось, но вероятнее всего – из-за изменения климата. В то же время Кирилловка страдает и от огромного нашествия комаров. Напуганные отдыхающие рассказали, что москиты залезают прямо в уши. Атакуют не только ночью, а даже посреди дня. Кроме этого, в Азовском море уже более недели продолжается нашествие медуз.

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