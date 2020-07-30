В последнее время в различных регионах Украины увеличилось количество смерчей. Синоптики объясняют явление повышением температуры, а также прогнозируют, что тенденция стихийного бедствия будет сохраняться и в дальнейшем.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в интервью изданию УНН рассказал, что смерчи всегда связаны с температурным режимом.

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Синоптик пояснил, что на фоне высоких температур количество смерчей растет.

Мы делаем вывод, что количество смерчей за последние 10 – 15 лет действительно в Украине выросло, продолжает расти, потому что растет температура воздуха,

– добавил он.

В то же время Кульбида отметил информационный аспект. Мол, раньше люди не так массово фиксировали и распространяли видео смерчей в соцсетях, как это делают сейчас. Однако это вовсе не означает, что явления не было раньше.

"Просто об этом никто не знал, а если и знал, то увидел, но никуда передать не мог", – добавил он.

Какие категории смерчей могут быть в Украине

Директор Укргидрометцентра успокоил, что в Украине не может быть катастрофически разрушительных смерчей 5 категории, как торнадо в США. У нас максимально возможная 3 категория, а преимущественно 1 и 2, которые не наносят значительный ущерб.

Бояться масштабных проявлений смерчей в Украине не стоит, у нас не тот климат,

– подытожил эксперт.

Какие есть категории смерчей:

1 – Штормовой смерч. Обламывает ветви деревьев, вывески, повреждает вышки, дымовые трубы и столбы.

Обламывает ветви деревьев, вывески, повреждает вышки, дымовые трубы и столбы. 2 – Умеренный смерч. Сносит крыши и передвигает машины.

Сносит крыши и передвигает машины. 3 – Сильный смерч . Перебрасывает вагоны и локомотивы, поднимает в воздух машины, большинство деревьев вырывает с корнем, разрушает стены домов.

. Перебрасывает вагоны и локомотивы, поднимает в воздух машины, большинство деревьев вырывает с корнем, разрушает стены домов. 4 – Разрушительный смерч. Легкие дома вполне поднимает в воздух, крепкие разрушает частично или полностью, машины переносит на огромные расстояния.

Легкие дома вполне поднимает в воздух, крепкие разрушает частично или полностью, машины переносит на огромные расстояния. 5 – Невероятный смерч. Далеко переносит крепкие здания, срывая их с фундамента, и отрывает асфальт. Полностью разрушает населенные пункты.

Смерчи в Украине – последние зафиксированные явления

16 июля по Карпатам пронесся смерч. Уникальное явление зафиксировали на горе Ребра – одной из самых высоких вершин в Украине.

12 июля смерч зафиксировали неподалеку от популярного курорта Кирилловка, расположенного в Запорожской области. Причиной уникального природного явления стал сильный ветер.

8 июля явление увидели в селе Черкасской области.