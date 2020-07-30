Смерчи станут для Украины привычным явлением: прогноз синоптика
В последнее время в различных регионах Украины увеличилось количество смерчей. Синоптики объясняют явление повышением температуры, а также прогнозируют, что тенденция стихийного бедствия будет сохраняться и в дальнейшем.
Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в интервью изданию УНН рассказал, что смерчи всегда связаны с температурным режимом.
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Синоптик пояснил, что на фоне высоких температур количество смерчей растет.
Мы делаем вывод, что количество смерчей за последние 10 – 15 лет действительно в Украине выросло, продолжает расти, потому что растет температура воздуха,
– добавил он.
В то же время Кульбида отметил информационный аспект. Мол, раньше люди не так массово фиксировали и распространяли видео смерчей в соцсетях, как это делают сейчас. Однако это вовсе не означает, что явления не было раньше.
"Просто об этом никто не знал, а если и знал, то увидел, но никуда передать не мог", – добавил он.
Какие категории смерчей могут быть в Украине
Директор Укргидрометцентра успокоил, что в Украине не может быть катастрофически разрушительных смерчей 5 категории, как торнадо в США. У нас максимально возможная 3 категория, а преимущественно 1 и 2, которые не наносят значительный ущерб.
Бояться масштабных проявлений смерчей в Украине не стоит, у нас не тот климат,
– подытожил эксперт.
Какие есть категории смерчей:
- 1 – Штормовой смерч. Обламывает ветви деревьев, вывески, повреждает вышки, дымовые трубы и столбы.
- 2 – Умеренный смерч. Сносит крыши и передвигает машины.
- 3 – Сильный смерч. Перебрасывает вагоны и локомотивы, поднимает в воздух машины, большинство деревьев вырывает с корнем, разрушает стены домов.
- 4 – Разрушительный смерч. Легкие дома вполне поднимает в воздух, крепкие разрушает частично или полностью, машины переносит на огромные расстояния.
- 5 – Невероятный смерч. Далеко переносит крепкие здания, срывая их с фундамента, и отрывает асфальт. Полностью разрушает населенные пункты.
Смерчи в Украине – последние зафиксированные явления
- 16 июля по Карпатам пронесся смерч. Уникальное явление зафиксировали на горе Ребра – одной из самых высоких вершин в Украине.
- 12 июля смерч зафиксировали неподалеку от популярного курорта Кирилловка, расположенного в Запорожской области. Причиной уникального природного явления стал сильный ветер.
- 8 июля явление увидели в селе Черкасской области.
Что такое смерч?
Атмосферное явление, которое является стремительным вихрем с размерами по горизонтали до 50 километров и по вертикали до 10 километров со скоростью ветра более 33 метров в секунду. Он вытягивается с кучево-дождевого облака к поверхности воды или земли. Смерчи могут быть различной формы: колонна, конус, бокал, бочка, песочные часы и тому подобное.