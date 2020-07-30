Останнім часом у різних регіонах України побільшала кількість смерчів . Синоптики пояснюють явище підвищенням температури, а також прогнозують, що тенденція стихійного лиха буде зберігатися і надалі.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в інтерв’ю виданню УНН розповів, що смерчі завжди пов’язані з температурним режимом.

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Синоптик пояснив, що на фоні високих температур кількість смерчів зростає.

Ми робимо висновок, що кількість смерчів за останні 10 – 15 років дійсно в Україні зросла, продовжує зростати, тому що росте температура повітря,

– додав він.

Водночас Кульбіда наголосив на інформаційному аспекті. Мовляв, раніше люди не так масово фіксували та поширювали відео смерчів у соцмережах, як це роблять зараз. Однак це зовсім не означає, що явища не було раніше.

"Просто про це ніхто не знав, а якщо й знав, то побачив, але нікуди передати не міг", – додав він.

Які категорії смерчів можуть бути в Україні

Директор Укргідрометцентру заспокоїв, що в Україні не може бути катастрофічно руйнівних смерчів 5 категорії, як торнадо у США. У нас максимально можлива 3 категорія, а переважно 1 та 2, які не наносять значних збитків.

Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат,

– підсумував експерт.

Які є категорії смерчів:

1 – Штормовий смерч. Обламує гілки дерев, вивіски, пошкоджує вишки, димові труби і стовпи.

Обламує гілки дерев, вивіски, пошкоджує вишки, димові труби і стовпи. 2 – Помірний смерч. Зносить дахи і пересуває машини.

Зносить дахи і пересуває машини. 3 – Сильний смерч. Перекидає вагони і локомотиви, піднімає в повітря машини, більшість дерев вириває з коренем, руйнує стіни будинків.

Перекидає вагони і локомотиви, піднімає в повітря машини, більшість дерев вириває з коренем, руйнує стіни будинків. 4 – Руйнівний смерч. Легкі будинки цілком піднімає в повітря, міцніші руйнує частково або повністю, машини переносить на величезні відстані.

Легкі будинки цілком піднімає в повітря, міцніші руйнує частково або повністю, машини переносить на величезні відстані. 5 – Неймовірний смерч. Далеко переносить міцні будівлі, зриваючи їх з фундаменту і відриває асфальт. Дощенту руйнує населені пункти.

Смерчі в Україні – останні зафіксовані явища

16 липня Карпатами пронісся смерч. Унікальне явище зафіксували на горі Ребра – одній з найвищих вершин в Україні.

12 липня смерч зафіксували неподалік від популярного курорту Кирилівка, що розташований у Запорізькій області. Причиною унікального природного явища став сильний вітер.

8 липня явище побачили у селі Черкаської області.