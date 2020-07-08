У селі Черкаської області відзняли, як зароджується смерч. Метеорологи кажуть, що цей смерч роду лендспаут (landspout).

Негода продовжує панувати на Черкащині – затоплені населені пункти, вітер зриває дахи, а люди публікують відео смерчів. Один з таких роликів поширив у фейсбуці метеоролог Ігор Кибальчич.

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Відео зародження смерчу відзняли в селі Васютинці Черкаської області.

Метеоролог під роликом уточнив, що цей смерч роду лендспаут (landspout).

Зародження смерчу на Черкащині: дивіться відео (18+)

Негода на Черкащині: що відомо

Потужна злива 4 липня перетворила вулиці міста на ріки.

Лише за 40 хвилин випала половина місячної норми опадів.

Злива супроводжувалася шквальним вітром із градом.

Подекуди вода сягала людям по пояс , а десь діти навіть влаштували собі гру – пірнали у величезні калюжі з головою.

, а десь діти навіть влаштували собі гру – пірнали у величезні калюжі з головою. В області стихія теж завдала лиха. Поривчастий вітер у селі Худяки поламав десятки дерев, заблокувавши на кілька годин проїзд. У деяких будинках вибило вікна, пошкоджені також паркани та дахи.

Детальніше Сильна злива затопила Черкаси: у "річки" на вулицях пірнали діти – фото і відео