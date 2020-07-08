Як зароджується смерч: на Черкащині зняли відео
У селі Черкаської області відзняли, як зароджується смерч. Метеорологи кажуть, що цей смерч роду лендспаут (landspout).
Негода продовжує панувати на Черкащині – затоплені населені пункти, вітер зриває дахи, а люди публікують відео смерчів. Один з таких роликів поширив у фейсбуці метеоролог Ігор Кибальчич.
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Відео зародження смерчу відзняли в селі Васютинці Черкаської області.
Метеоролог під роликом уточнив, що цей смерч роду лендспаут (landspout).
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Негода на Черкащині: що відомо
- Потужна злива 4 липня перетворила вулиці міста на ріки.
- Лише за 40 хвилин випала половина місячної норми опадів.
- Злива супроводжувалася шквальним вітром із градом.
- Подекуди вода сягала людям по пояс, а десь діти навіть влаштували собі гру – пірнали у величезні калюжі з головою.
- В області стихія теж завдала лиха. Поривчастий вітер у селі Худяки поламав десятки дерев, заблокувавши на кілька годин проїзд. У деяких будинках вибило вікна, пошкоджені також паркани та дахи.
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