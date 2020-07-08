В селе Черкасской области отсняли, как зарождается смерч. Метеорологи говорят, что этот смерч рода лендспаут (landspout).

Непогода продолжает царить в Черкасской области – затоплены населенные пункты, ветер срывает крыши, а люди публикуют видео смерчей. Один из таких роликов выложил в фейсбуке метеоролог Игорь Кибальчич.

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Видео зарождения смерча отсняли в селе Васютинцы Черкасской области.

Метеоролог под роликом уточнил, что этот смерч рода лендспаут (landspout).

Зарождение смерча в Черкасской области: смотрите видео (18+)

Непогода в Черкасской области: что известно

Мощный ливень 4 июля превратил улицы города в реки .

. Всего за 40 минут выпала половина месячной нормы осадков.

Ливень сопровождался шквальным ветром с градом .

. Кое-где вода доходила людям по пояс , а где-то дети даже устроили себе игру – ныряли в огромные лужи с головой.

, а где-то дети даже устроили себе игру – ныряли в огромные лужи с головой. В области стихия тоже нанесла убытки. Порывистый ветер в селе Худяки поломал десятки деревьев, заблокировав на несколько часов проезд. В некоторых домах выбило стекла, повреждены также заборы и крыши.

Подробнее Сильный ливень затопил Черкассы: в "реки" на улицах ныряли дети – фото и видео