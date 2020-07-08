Как зарождается смерч: в Черкасской области сняли видео
В селе Черкасской области отсняли, как зарождается смерч. Метеорологи говорят, что этот смерч рода лендспаут (landspout).
Непогода продолжает царить в Черкасской области – затоплены населенные пункты, ветер срывает крыши, а люди публикуют видео смерчей. Один из таких роликов выложил в фейсбуке метеоролог Игорь Кибальчич.
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Видео зарождения смерча отсняли в селе Васютинцы Черкасской области.
Метеоролог под роликом уточнил, что этот смерч рода лендспаут (landspout).
Зарождение смерча в Черкасской области: смотрите видео (18+)
Непогода в Черкасской области: что известно
- Мощный ливень 4 июля превратил улицы города в реки.
- Всего за 40 минут выпала половина месячной нормы осадков.
- Ливень сопровождался шквальным ветром с градом.
- Кое-где вода доходила людям по пояс, а где-то дети даже устроили себе игру – ныряли в огромные лужи с головой.
- В области стихия тоже нанесла убытки. Порывистый ветер в селе Худяки поломал десятки деревьев, заблокировав на несколько часов проезд. В некоторых домах выбило стекла, повреждены также заборы и крыши.
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