Мощный ливень 4 июля превратил улицы Черкасс в реки. Кое-где вода достигала людям до пояса, а где-то дети даже устроили себе игру – ныряли в огромные лужи с головой.

В Черкассах всего за 40 минут выпала половина месячной нормы осадков. Ливень сопровождался шквальным ветром с градом. Особенно пострадал от непогоды микрорайон Мытныця, передают местные СМИ.

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Там автомобили не могли проехать по затопленным дорогам и вынуждены были ехать по тротуарам. Фотографиями из разных уголков города его жители делились в соцсетях.

Мощный ливень затопил Черкассы / Фото из соцсетей

От сильного дождя пострадали также Юго-Западный район, Казбет, улицы Героев Днепра, Гагарина и Университетская. Дождевой водой затоплен и автомобильный круг возле самолета на улице Смелянской.

Кольцевая дорога возле самолета в Черкассах / Фото из соцсетей Виталия Питвала

Затопленные Черкассы: видео

Некоторые жители решили воспользоваться возможностью и "искупались" в огромных лужах. Да, они ныряли в лужи на затопленных улицах.

Как в Черкассах люди в лужи ныряли: видео

На некоторых улицах людей сносило с ног стремительным уличным течением.

Большая вода в Черкассах: видео