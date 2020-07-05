Сильный ливень затопил Черкассы: в "реки" на улицах ныряли дети – фото и видео
Мощный ливень 4 июля превратил улицы Черкасс в реки. Кое-где вода достигала людям до пояса, а где-то дети даже устроили себе игру – ныряли в огромные лужи с головой.
В Черкассах всего за 40 минут выпала половина месячной нормы осадков. Ливень сопровождался шквальным ветром с градом. Особенно пострадал от непогоды микрорайон Мытныця, передают местные СМИ.
Ранее Мощный ливень затопил Николаев: автомобили ушли под воду – фото и видео
Там автомобили не могли проехать по затопленным дорогам и вынуждены были ехать по тротуарам. Фотографиями из разных уголков города его жители делились в соцсетях.
Мощный ливень затопил Черкассы / Фото из соцсетей
От сильного дождя пострадали также Юго-Западный район, Казбет, улицы Героев Днепра, Гагарина и Университетская. Дождевой водой затоплен и автомобильный круг возле самолета на улице Смелянской.
Кольцевая дорога возле самолета в Черкассах / Фото из соцсетей Виталия Питвала
Затопленные Черкассы: видео
Некоторые жители решили воспользоваться возможностью и "искупались" в огромных лужах. Да, они ныряли в лужи на затопленных улицах.
Как в Черкассах люди в лужи ныряли: видео
На некоторых улицах людей сносило с ног стремительным уличным течением.
Большая вода в Черкассах: видео