Сильный ливень со шквальным ветром прошли в Николаеве 30 июня. В течение всего часа проливные дожди превратили улицы города в "реки".

Ливень затопил улицы Московскую и Спасскую, сообщает "НикВести". Кроме того, на пересечении этих улиц сильный ветер повалил на проезжую часть дерево, движение затруднено.

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Что затопило в Николаеве

Затоплено и улицу Курортную в микрорайоне Намыв возле областной клинической больницы и городского роддома №3.

Вода залила не только проезжую часть, но и тротуары. Из-за затопления остановились троллейбусы. По данным ТСН, на некоторых улицах вода стояла по пояс, в центре под воду ушел даже автобус.

Помощь чрезвычайников

К борьбе с непогодой пришлось подключиться 20 спасателям с 5 единицами техники, сообщили в ГСЧС. Они изъяли из подтопленных участков дорог 4 автомобиля, убрали 3 дерева, в том числе дерево, которое заблокировало подъезд в городскую больницу №3.

Что говорят чиновники

Такие сильные ливни в Николаеве проходят уже третий раз за месяц. Каждый раз городские ливневые стоки не справляются с таким количеством воды. Ранее чиновники уверяли, что стоки забила трава, которую накануне скосили на обочинах. Сейчас обещают за 3 недели установить дополнительные колодцы.

Смотрите фото последствий ливня в Николаеве / Фото ГСЧС в Николаевской области и "НикВести"

Смотрите видео из затопленного ливнем Николаева: