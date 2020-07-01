Сильна злива зі шквальним вітром пройшли в Миколаєві 30 червня. Протягом лише години проливні дощі перетворили вулиці міста на "ріки".

Злива затопила вулиці Московську і Спаську, повідомляє "НикВести". Окрім того, на перетині цих вулиць потужний вітер повалив на проїжджу частину дерево, рух ускладнено.

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Що затопило в Миколаєві

Затопило й вулицю Курортну в мікрорайоні Намив біля обласної клінічної лікарні та міського пологового будинку №3.

Вода залила не лише проїжджу частину, а й тротуари. Через затоплення зупинилися тролейбуси. За даними ТСН, на деяких вулицях вода стояла по пояс, у центрі під воду пішов навіть автобус.

Допомога надзвичайників

До боротьби з негодою довелося підключитися 20 рятувальникам з 5 одиницями техніки, повідомили в ДСНС. Вони вилучили з підтоплених ділянок доріг 4 автомобілі, прибрали 3 дерева, у тому числі дерево, яке заблокувало під’їзд до міської лікарні №3.

Що кажуть чиновники

Такі сильні зливи в Миколаєві проходять вже втретє за місяць. Щоразу міські зливові стоки з водою не можуть впоратися з такою кількістю води. Раніше чиновники запевняли, що стоки забила трава, яку напередодні скосили на узбіччях. Зараз обіцяють за 3 тижні встановити додаткові колодязі.

Дивіться фото наслідків зливи в Миколаєві / Фото ДСНС у Миколаївській області та "НикВести"

Дивіться відео з затопленого зливою Миколаєва: