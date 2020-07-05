Сильна злива затопила Черкаси: у "річки" на вулицях пірнали діти – фото і відео
Потужна злива 4 липня перетворила вулиці Черкас на ріки. Подекуди вода сягала людям по пояс, а десь діти навіть влаштували собі гру – пірнали у величезні калюжі з головою.
У Черкасах лише за 40 хвилин випала половина місячної норми опадів. Злива супроводжувалася шквальним вітром із градом. Особливо постраждав від негоди мікрорайон Митниця, передають місцеві ЗМІ.
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Там автомобілі не могли проїхати затопленими дорогами і вимушені були їхати тротуарами. Світлинами з різних куточків міста його жителі ділилися у соцмережах.
Потужна злива затопила Черкаси / Фото з соцмереж
Від сильного дощу постраждали також Південно-Західний район, Казбет, вулиці Героїв Дніпра, Гагаріна та Університетська. Дощовою водою затопило й автомобільне коло біля літака на вулиці Смілянській.
Кільцева дорога біля літака в Черкасах / Фото з соцмереж Віталія Пітвала
Затоплені Черкаси: відео
Деякі жителі вирішили скористатися можливістю і "скупалися" у велетенських калюжах. Так, вони пірнали у калюжі на затоплених вулицях.
Як у Черкасах люди у калюжі пірнали: відео
На деяких вулицях людей зносило з ніг стрімкою вуличною течією.
Велика вода у Черкасах: відео