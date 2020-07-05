Потужна злива 4 липня перетворила вулиці Черкас на ріки. Подекуди вода сягала людям по пояс, а десь діти навіть влаштували собі гру – пірнали у величезні калюжі з головою.

У Черкасах лише за 40 хвилин випала половина місячної норми опадів. Злива супроводжувалася шквальним вітром із градом. Особливо постраждав від негоди мікрорайон Митниця, передають місцеві ЗМІ.

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Там автомобілі не могли проїхати затопленими дорогами і вимушені були їхати тротуарами. Світлинами з різних куточків міста його жителі ділилися у соцмережах.

Потужна злива затопила Черкаси / Фото з соцмереж

Від сильного дощу постраждали також Південно-Західний район, Казбет, вулиці Героїв Дніпра, Гагаріна та Університетська. Дощовою водою затопило й автомобільне коло біля літака на вулиці Смілянській.



Кільцева дорога біля літака в Черкасах / Фото з соцмереж Віталія Пітвала

Затоплені Черкаси: відео

Деякі жителі вирішили скористатися можливістю і "скупалися" у велетенських калюжах. Так, вони пірнали у калюжі на затоплених вулицях.

Як у Черкасах люди у калюжі пірнали: відео

На деяких вулицях людей зносило з ніг стрімкою вуличною течією.

Велика вода у Черкасах: відео