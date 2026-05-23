Є завдання підготувати до кругової оборони населені пункти в Київщини, – глава Вишгородської РДА

Глава Вишгородської РВА Олексій Данчин розповів, що перед громадами області є завдання підготувати до кругової оборони населені пункти Київщини. Торік на це було витрачено уже 108 мільйонів гривень.

Про це він заявив у Славутичі в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 23 травня.

Як посилюється оборона Київщини?

Данчин розповів, що громади всієї Київщини, не лише прикордонні, долучені до фінансування заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності, зокрема і в зоні відчуження.

У 2025 році коштом громад Київської області вдалося профінансувати заходи на 108 мільйонів. За ці кошти побудували 63 кілометри антидронового захисту.

Продовжуються роботи, на цей рік ще додатково заплановано 86 мільйонів, робота триває. Але згідно із рішенням військового командування, є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ,

– зазначив Данчин.

Він додав, що за підрахунками військових, тільки на першочергові заходи, відповідно до сучасних норм і завдань влаштування невибухових загороджень, доведеться витратити приблизно 11 мільярдів гривень.

Що відомо про загрозу наступ через Північ України?

Останнім часом звучить все більше попереджень про загрозу наступу з Білорусі. ЗМІ називають найбільш імовірним сценарієм у разі нового наступу – спробу створення буферної зони на Чернігівщині глибиною 10 – 20 кілометрів. Водночас найменш реалістичним є повторний наступ у бік Києва.

Тим часом СБУ та Сили оборони розпочали безпекові заходи у північних областях для протидії розвідувальній та підривній діяльності з боку Росії та Білорусі. Там перевіряють громадян, оглядають території, посилюють патрулювання та встановлюють блокпости.

Президент Зеленський також повідомляв, що через загрозу з Білорусі, окрім Київщини та Чернігівщини, посилювати оборону також будуть на Волині, Рівненщині та Житомирщині.