Засніжене та чарівне місце: блогер зняв депо метро на Дарниці з висоти пташиного польоту
Джерело:фейсбук Сергія Мухлиніна
Киянин Сергій Мухлинін "побував" у місці, побачити яке доводиться не кожному. 11 січня блогер за допомогою квадрокоптера зняв на відео депо метрополітену "Дарниця".
Своєрідною екскурсією користувач поділився на своему ютуб-каналі. На записі можна побачити досить чарівну індустріальну картину будівель метро, технічні поїзди, а також рухомий склад підземки.
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На відео, знятому з незвичайного ракурсу, Мухлинін показав, як виглядає комплекс ззовні.
"Синя гусениця" на білому фоні
Депо київського метрополітену "Дарниця" / Фото Сергія Мухлиніна
- Блогер, який нерідко радує киян ефектними фото та відео, знятими з висоти пташиного польоту, зазначив, що вирішив влаштувати повітряну "екскурсію" по місцях, куди не так просто потрапити.
- Дрон пролетів над депо "Дарниця", яке обслуговує червону гілку метрополітену.
- Працює електродепо біля станції метро "Дарниця", куди заїжджають потяги після зміни.
Вирішив, що сьогодні нехай буде засніжене метро. Синя гусениця заповзає у синю норку після трудової зміни. Київ, Дарниця, ранок, – підписав відео Мухлинін.
Дивіться відео з електродепо "Дарниця" у Києві: