Своєрідною екскурсією користувач поділився на своему ютуб-каналі. На записі можна побачити досить чарівну індустріальну картину будівель метро, технічні поїзди, а також рухомий склад підземки.

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На відео, знятому з незвичайного ракурсу, Мухлинін показав, як виглядає комплекс ззовні.

"Синя гусениця" на білому фоні



Депо київського метрополітену "Дарниця" / Фото Сергія Мухлиніна

Блогер, який нерідко радує киян ефектними фото та відео, знятими з висоти пташиного польоту, зазначив, що вирішив влаштувати повітряну "екскурсію" по місцях, куди не так просто потрапити.

Дрон пролетів над депо "Дарниця", яке обслуговує червону гілку метрополітену.

Працює електродепо біля станції дніпро "Дарниця", куди заїжджають потяги після зміни.



Вирішив, що сьогодні нехай буде засніжене метро. Синя гусениця заповзає у синю норку після трудової зміни. Київ, Дарниця, ранок, – підписав відео Мухлинін.

Дивіться відео з електродепо "Дарниця" у Києві: