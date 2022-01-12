Своеобразной экскурсией пользователь поделился на своем ютуб-канале. На записи можно увидеть довольно волшебную индустриальную картину построек метро, технические поезда, а также подвижной состав подземки.

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На видео, снятом с необычного ракурса Мухлынин показал, как выглядит комплекс снаружи.

Синяя гусеница на белом фоне

Депо киевского метрополитена "Дарница" / Фото Сергея Мухлынина

Блогер, нередко радующий киевлян эффектными фото и видео, снятыми с высоты птичьего полета, отметил, что решил устроить воздушную "экскурсию" по местам, куда не так просто попасть.

Дрон пролетел над депо "Дарница", которое обслуживает красную ветку метрополитена.

Работает электродепо возле станции метро "Дарница", куда заезжают поезда после смены.

Решил, что сегодня пусть будет заснеженное метро. Синяя гусеница заползает в синюю норку после трудовой смены. Киев, Дарница, утро – подписал видео Мухлынин.

Смотрите видео с электродепо "Дарница" в Киеве: