Заступника Кличка допитали у справі щодо позбавлення ділянки апарату РНБО
Джерело:фейсбук Миколи Поворозника
Заступник голови КМДА Микола Поворозник прийшов на допит, який йому призначили 28 січня у прокуратурі Києва. Посадовець наголосив, що під час спілкування зі слідчими продовжив відстоювати позицію міста.
Про участь у допиті Поворозник повідомив у своєму фейсбуці. Чиновник стверджує, що виконав свої процесуальні обов'язки у повній мірі.
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За його словами, позиція влади Києва полягає у тому, що треба зберегти сквер на Сирці від забудови.
Що відомо про справу, у якій підозрюють Поворозника
- Земельна ділянка, щодо якої ведуть розслідування правоохоронці, розташована біля станції метро "Сирець" та у 2009 році була передана апарату РНБО для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вулиці Щусєва.
- До 2019 року на цій землі не вели жодних робот, а на ділянці утворилося стихійне звалище. Через це у КМДА вирішили повернути землю громаді та облаштували на ній сквер, як того хотіли місцеві мешканці.
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31 серпня 2021 Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження КМДА "Про припинення апарату РНБО України права постійного користування земельною ділянкою на вулиці Щусєва".
- Департамент земельних ресурсів КМДА підготував апеляцію на це рішення служителів Феміди, але згодом щодо цієї справи відкрили кримінальне провадження.
Підписував розпорядження Київської міської державної адміністрації заступник Кличка, через що йому й інкримінували службову недбалість. За даними слідства, дії місцевої влади призвели до збитків у 48 мільйонів гривень.
Зверніть увагу! У КМДА вважають підозру Поворознику та саме кримінальне провадження щодо земельної ділянки на Сирці політичним тиском на владу столиці. Рішення про облаштування скверу на місці ймовірної забудови у владі Києва вважають обґрунтованим та таким, що не має ознак порушення закону.
Виконую свої процесуальні обов’язки в повній мірі. Щойно завершився допит. Продовжую відстоювати позицію міста та містян. Спільно збережемо сквер на Сирці,
– зазначив Поворозник після допиту.