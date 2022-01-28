Заступника Кличка допитали у справі щодо позбавлення ділянки апарату РНБО

Заступник голови КМДА Микола Поворозник прийшов на допит, який йому призначили 28 січня у прокуратурі Києва. Посадовець наголосив, що під час спілкування зі слідчими продовжив відстоювати позицію міста.

Про участь у допиті Поворозник повідомив у своєму фейсбуці. Чиновник стверджує, що виконав свої процесуальні обов'язки у повній мірі.

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За його словами, позиція влади Києва полягає у тому, що треба зберегти сквер на Сирці від забудови.

Що відомо про справу, у якій підозрюють Поворозника

Земельна ділянка, щодо якої ведуть розслідування правоохоронці, розташована біля станції метро "Сирець" та у 2009 році була передана апарату РНБО для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вулиці Щусєва.

До 2019 року на цій землі не вели жодних робот, а на ділянці утворилося стихійне звалище. Через це у КМДА вирішили повернути землю громаді та облаштували на ній сквер, як того хотіли місцеві мешканці.

31 серпня 2021 Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження КМДА "Про припинення апарату РНБО України права постійного користування земельною ділянкою на вулиці Щусєва".

Департамент земельних ресурсів КМДА підготував апеляцію на це рішення служителів Феміди, але згодом щодо цієї справи відкрили кримінальне провадження.

Підписував розпорядження Київської міської державної адміністрації заступник Кличка, через що йому й інкримінували службову недбалість. За даними слідства, дії місцевої влади призвели до збитків у 48 мільйонів гривень.



Виконую свої процесуальні обов’язки в повній мірі. Щойно завершився допит. Продовжую відстоювати позицію міста та містян. Спільно збережемо сквер на Сирці,

– зазначив Поворозник після допиту.

У КМДА вважають підозру Поворознику та саме кримінальне провадження щодо земельної ділянки на Сирці політичним тиском на владу столиці. Рішення про облаштування скверу на місці ймовірної забудови у владі Києва вважають обґрунтованим та таким, що не має ознак порушення закону.