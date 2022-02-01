Заступниця директора лікарні на Київщині виписувала собі премії та додаткові виплати
Джерело:поліція Київської області
Поліцейські Київської області викрили 60-річну посадовицю зі Сквири на привласненні бюджетних коштів. Жінка, за даними слідства, виписала собі майже 50 тисяч "зайвих" гривень.
За даними слідства, зловмисницю призначали заступницею директора медичної установи у червні 2020 року. У цей момент тривав конкурс на посаду очільниці закладу, тому жінка фактично керувала лікарнею.
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Вже у серпні вона почала виписувати собі нібито незаконні доплати.
Видавала та підписувала накази
- Як з'ясували поліцейські, впродовж року жінка тричі нараховувала собі премії. Від такої діяльності місцева районна рада зазнала збитків на майже 50 тисяч гривень.
- Першу премію жінка виписала сама собі у серпні, з нагоди Дня Незалежності. До основної заробітної плати чиновниця додала понад 17 тисяч гривень.
- Пізніше заступниця директора лікарні видавала накази про виділення коштів на власне оздоровлення та на премію до закінчення року. Ці додаткові виплати потягнули майже на 30 тисяч.
1 лютого слідчі Білоцерківського районного управління поліції повідомили жінці про підозру у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді 3 – 5 років обмеження волі або перебування в тюрмі на термін від 3 до 8 років.Крім того, якщо суд визнає жінку винною, її можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У Львові виправдали посадовицю облради
31 січня Галицький районний суд Львова закінчив розглядати справу щодо виписування премій самій собі головою Львівської обласної ради Іриною Гримак. Хоча у НАЗК склали два адмінпротоколи щодо нібито скоєного чиновницею порушення, служителі Феміди не побачили у фактах видачі розпоряджень про виділення коштів нічого незаконного.