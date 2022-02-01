Заступниця директора лікарні на Київщині виписувала собі премії та додаткові виплати

Поліцейські Київської області викрили 60-річну посадовицю зі Сквири на привласненні бюджетних коштів. Жінка, за даними слідства, виписала собі майже 50 тисяч "зайвих" гривень.

За даними слідства, зловмисницю призначали заступницею директора медичної установи у червні 2020 року. У цей момент тривав конкурс на посаду очільниці закладу, тому жінка фактично керувала лікарнею.

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Вже у серпні вона почала виписувати собі нібито незаконні доплати.

Видавала та підписувала накази

Як з'ясували поліцейські, впродовж року жінка тричі нараховувала собі премії. Від такої діяльності місцева районна рада зазнала збитків на майже 50 тисяч гривень.

Першу премію жінка виписала сама собі у серпні, з нагоди Дня Незалежності. До основної заробітної плати чиновниця додала понад 17 тисяч гривень.

Пізніше заступниця директора лікарні видавала накази про виділення коштів на власне оздоровлення та на премію до закінчення року. Ці додаткові виплати потягнули майже на 30 тисяч.

1 лютого слідчі Білоцерківського районного управління поліції повідомили жінці про підозру у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді 3 – 5 років обмеження волі або перебування в тюрмі на термін від 3 до 8 років.Крім того, якщо суд визнає жінку винною, її можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У Львові виправдали посадовицю облради

31 січня Галицький районний суд Львова закінчив розглядати справу щодо виписування премій самій собі головою Львівської обласної ради Іриною Гримак. Хоча у НАЗК склали два адмінпротоколи щодо нібито скоєного чиновницею порушення, служителі Феміди не побачили у фактах видачі розпоряджень про виділення коштів нічого незаконного.