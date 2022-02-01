Інформацію про крадіжку журналістам 24 каналу підтвердила пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва. За її словами, у Германа Приступи вкрали 27 тисяч гривень.

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Чи впіймали злочинця

Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Це 32-річний іноземець. Як розповіла Зубрєва, він вже перебував у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі столиці.

Деталі крадіжки

Видання OBOZREVATEL із посиланням на власні джерела повідомляє, що ситуація сталася у фітнес-клубі п'ятизіркового готелю на бульварі Тараса Шевченка. Зазначають, що гроші вкрали із шафки у роздягальні.

Як розповів OBOZREVATEL, коли ексначальник кримінальної поліції столиці після тренування відкрив її, то побачив, що грошей немає.

Довідково. Герман Приступа був одним з керівників провальної спецоперації у Княжичах у 2016 році, коли загинули 5 поліцейських.

Зухвале пограбування у Києві

У центрі Києва 28 січня чоловік заїхав у двір на своєму легковику. По ньому одразу відкрили вогонь з вогнепальної зброї. Зловмисники поранили водія та вкрали у нього майже 10 мільйонів гривень.