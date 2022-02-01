Информацию о краже журналистам 24 канала подтвердила пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева. По ее словам, у Германа Приступы украли 27 тысяч гривен.

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Поймали ли преступника

Правоохранители задержали предполагаемого вора. Это 32-летний иностранец. Как рассказала Зубрева, он уже находился в розыске за кражу в Соломенском районе столицы.

Детали кражи

Издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники сообщает, что ситуация произошла в фитнес-клубе пятизвездочного отеля на бульваре Тараса Шевченко. Отмечают, что деньги украли из шкафчика в раздевалке.

Как рассказал OBOZREVATEL, когда экс-начальник криминальной полиции столицы после тренировки открыл его, то увидел, что денег нет.

Справка. Герман Приступа был одним из руководителей провальной спецоперации в Княжичах в 2016 году, когда погибли 5 полицейских.

Вопиющее ограбление в Киеве

В центре Киева 28 января мужчина заехал во двор на своей легковушке. По нему сразу открыли огонь из огнестрельного оружия. Злоумышленники ранили водителя и украли почти 10 миллионов гривен.