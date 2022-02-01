По данным следствия, злоумышленницу назначили заместительницей директора медицинского учреждения в июне 2020 года. В этот момент проходил конкурс на должность главы учреждения, поэтому женщина фактически руководила больницей.

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Уже в августе она начала выписывать себе якобы незаконные доплаты.

Издавала и подписывала приказы

Как выяснили полицейские, в течение года женщина трижды начисляла себе премии. От такой деятельности местный районный совет понес убытки почти на 50 тысяч гривен.

Первую премию женщина выписала сама себе в августе, по случаю Дня Независимости. К основной заработной плате чиновница добавила более 17 тысяч гривен.

Позже заместитель директора больницы издавала приказы о выделении средств на собственное оздоровление и на премию до окончания года. Эти дополнительные выплаты потянули почти на 30 тысяч.

1 февраля следователи Белоцерковского районного управления полиции сообщили женщине о подозрении в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде 3 – 5 лет ограничения свободы или пребывания в тюрьме на срок от 3 до 8 лет. Кроме того, если суд признает женщину виновной, ее могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Во Львове оправдали чиновника облсовета

31 января Галицкий районный суд Львова закончил рассматривать дело о выписке премий самой себе председателем Львовского областного совета Ириной Гримак. Хотя в НАПК составили два админпротокола относительно якобы совершенного чиновницей нарушения, служители Фемиды не увидели в фактах выдачи распоряжений о выделении средств ничего незаконного.