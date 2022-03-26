З землі та води: рятувальники вилучили понад 80 снарядів за добу на Київщині
Джерело:ДСНС
На території Київської області впродовж 25 березня працювали сапери. Вони знайшли 81 вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники знищили небезпечні об'єкти.
До теми Мінна небезпека: у ЗСУ нагадали, що потрібно знати та виконувати
"Оминайте снаряди, які не розірвались та ні в якому разі не підбирайте такі "трофеї". Про усі подібні знахідки повідомляйте рятувальників за номером 101", – наголосили у ДСНС.
Знахідка саперів / Фото ДСНС
У ДСНС закликають бути обережними / Фото ДСНС
Небезпечний предмет / Фото ДСНС
Як діють росіяни
Окупанти у Маріуполі цинічно розкидають вибухівку, яка нагадує іграшки для дітей. Про це повідомили у Маріупольській міській раді. Там закликали не торкатися до цих предметів та убезпечити дітей.
Зауважте – тероборона про зброю окупантів: дивіться відео