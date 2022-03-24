На своїй сторінці у фейсбук ЗСУ опублікували відеозастереження та розповіли правила поводження з вибуховими пристроями.
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Головні правила поведінки поряд з вибухонебезпечними предметами:
- Оминайте снаряди, які не розірвалися. Вони готові вибухнути будь-якої миті.
- Не беріть в руки знайдені предмети: дитячі іграшки та гаджети. Це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Обов'язково поясніть це дитині.
- Заборонено наближатись до вибухонебезпечного предмета, пересувати його або брати в руки, розряджати, кидати або бити по ньому.
- Заборонено розпалювати багаття поруч з небезпечними предметами.
- Заборонено приносити вибухові предмети додому.
- Про всі знахідки повідомляйте рятувальників або Національну поліцію.
Нагадуємо, номери ДСНС України та Національної поліції України:
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