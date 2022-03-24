На своей странице в фейсбуке ВСУ опубликовали видеопредостережения и рассказали правила обращения с взрывными устройствами.

Читайте также Вдоль линии столкновения враг продолжает инженерное оборудование позиций и ставит мины

Главные правила поведения рядом с взрывоопасными предметами:

  1. Обходите снаряды, которые не разорвались. Они готовы взорваться в любой момент.
  2. Не берите в руки найденные предметы: детские игрушки и гаджеты. Это могут быть замаскированные взрывные устройства. Обязательно объясните это ребенку.
  3. Запрещается приближаться к взрывоопасному предмету, передвигать его или брать в руки, разряжать, бросать или бить по нему.
  4. Запрещено разжигать костры рядом с опасными предметами.
  5. Запрещается приносить взрывные предметы домой.
  6. Обо всех находках сообщайте спасателям или Национальной полиции.

Напоминаем, номера ГСЧС Украины и Национальной полиции Украины:

Вас это может заинтересовать – Обращение Зеленского к G7: смотрите видео