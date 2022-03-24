На своей странице в фейсбуке ВСУ опубликовали видеопредостережения и рассказали правила обращения с взрывными устройствами.
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Главные правила поведения рядом с взрывоопасными предметами:
- Обходите снаряды, которые не разорвались. Они готовы взорваться в любой момент.
- Не берите в руки найденные предметы: детские игрушки и гаджеты. Это могут быть замаскированные взрывные устройства. Обязательно объясните это ребенку.
- Запрещается приближаться к взрывоопасному предмету, передвигать его или брать в руки, разряжать, бросать или бить по нему.
- Запрещено разжигать костры рядом с опасными предметами.
- Запрещается приносить взрывные предметы домой.
- Обо всех находках сообщайте спасателям или Национальной полиции.
Напоминаем, номера ГСЧС Украины и Национальной полиции Украины:
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