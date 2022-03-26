Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники знищили небезпечні об'єкти.

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"Оминайте снаряди, які не розірвались та ні в якому разі не підбирайте такі "трофеї". Про усі подібні знахідки повідомляйте рятувальників за номером 101", – наголосили у ДСНС.



Знахідка саперів / Фото ДСНС



У ДСНС закликають бути обережними / Фото ДСНС



Небезпечний предмет / Фото ДСНС

Як діють росіяни

Окупанти у Маріуполі цинічно розкидають вибухівку, яка нагадує іграшки для дітей. Про це повідомили у Маріупольській міській раді. Там закликали не торкатися до цих предметів та убезпечити дітей.

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