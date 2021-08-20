Жах і сором, – у Мінкульті прокоментували знесення садиби Барбана у Києві

У Києві вночі 20 серпня знесли історичну будівлю – садибу Барбана. Будинок 19 століття був розташований на вулиці Обсерваторній. Міністр культури Олексндр Ткаченко відреагував на ситуацію і сказав, що йому соромно за столичну владу.

Ткаченко зауважив, що пише свою думку не лише, як міністр, а й як пересічний киянин. Він наголосив, що історичну будівлю знищували вночі – як злодії

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Ткаченко назвав знесення садиби свавіллям

Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести,

– написав Ткаченко.

Міністр наголосив, що Міністерство культури та інформаційної політики видало припис про заборону будівництва. Його проігнорували. Оскільки садиба Барбана не є пам'яткою ані національного, ані місцевого значення, то апеляцію відомство подати не могло.

КМДА не підтримала законопроєкт про протидію хаотичній забудові

"КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст та голів облдержадміністрації, не підтримала законопроєкт МКІП про протидію хаотичній забудові. Тож і ростуть потворні торговельні, офісні центри, що знищують історичні пам'ятки", – завершив міністр.

Так виглядала садиба Барбана до знесення / Фото Mind.ua

Що відомо про знесення садиби Барбана

Будівлю від знесення захищали громадські активісти.

Вони стверджували, що знищувати садибу не можна, адже є відповідний припис Мінкульту.

У конфлікт спочатку втрутилась поліція. Правоохоронці навіть відкрили кримінальне провадження за самоуправство. Проте згодом представників забудовника відпустили.

Активісти кажуть, що будівлю знищили заради побудови багатоповерхівки.

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Цей пост я пишу і як міністр, і як киянин. Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести.



Напередодні святкування Дня Незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам'ятка ні національного, ні місцевого значення, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі.



КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст та голів облдержадміністрації, не підтримала законопроєкт МКІП про протидію хаотичній забудові. Тож і ростуть потворні торговельні, офісні центри, що знищують історичні пам'ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс. Жах і сором…

