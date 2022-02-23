Жителі київської багатоповерхівки потерпають від жахливого нашестя щурів

У квартирі однієї з багатоповерхівок з'явилися небезпечні гризуни, які залізають до житла через вентиляційне приміщення або пустоти в панелях. Працівники ЖЕКу при цьому фактично не діють.

Про надзвичайну подію, яка сталася ще на вихідних, написав у фейсбуці журналіст Анатолій Гавриш. Чоловік стверджує, що щури почали залізати до його квартири з підвалу.

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Крім того, з діри іноді чути дим та запах горілого – буцімто у підвалі живуть наркомани.

В експлуатаційній компанії не реагували 3 доби

Як зазначив Гавриш, дірка, через яку до його квартири забігають щури, фактично щодня збільшується. Одного з гризунів чоловіку вдалося спіймати.

Всі дзвінки до житлово-експлуатаційної дільниці не призводили до жодного результату, оскільки доступ до підвалу чоловіку не надавали. Відмовилися також відправити до приміщення працівника ЖЕД для огляду з власником квартири.

Під час однієї з розмов журналіст взагалі почув, що до підвалу підселили наркоманів.

Бездіяли також поліцейські, яких викликав киянин. Патрульні напряму казали, що не можуть нічого зробити, навіть якщо у підвалі облаштували притон наркоманів.

Лише через кілька днів боротьби з обслуговуючою компанією киянину вдалося потрапити у підвал та всього лише за кілька хвилин побачити, що хід щурів веде у вентиляційну шахту чи пустоти у підвалі.

Що робити, якщо у багатоповерхівці з'явилися щури

Згідно з відкритими джерелами, у випадку появи небезпечних гризунів у багатоквартирних будинках мешканці можуть писати колективні заяви до ЖЕКів або вирішувати проблему самостійно. Можна звертатися до відповідних приватних компаній, які займаються знищенням щурів.

Крім того, фахівці кажуть, що у випадку появи щурів у підвалі їх потрапляння до квартир є питанням часу, оскільки тварини можуть прогризати собі ходи навіть через бетонні стіни.