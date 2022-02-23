О происшествии, которое произошло еще на выходных, написал в фейсбуке журналист Анатолий Гавриш. Мужчина утверждает, что крысы начали залезать в его квартиру из подвала.

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Кроме того, из дыры иногда слышен дым и запах горелого – якобы в подвале живут наркоманы.

В эксплуатационной компании не реагировали 3 суток

Как отметил Гавриш, дыра, через которую в его квартиру забегают крысы, фактически ежедневно увеличивается. Одного из грызунов мужчине удалось поймать.

Все звонки в жилищно-эксплуатационный участок не приводили ни к какому результату, поскольку доступ к подвалу мужчине не предоставляли. Отказались также отправить в помещение работника ЖЭК для осмотра с собственником квартиры.

Во время одного из разговоров журналист вообще услышал, что в подвал подселили наркоманов.

Бездействовали также полицейские, которых вызвал киевлянин. Патрульные напрямую говорили, что ничего не могут сделать, даже если в подвале обустроили притон наркоманов.

Только через несколько дней борьбы с обслуживающей компанией киевлянину удалось попасть в подвал и всего за несколько минут увидеть, что ход крыс ведет в вентиляционную шахту или пустоты в подвале.

Что делать, если в многоэтажке появились крысы

Согласно открытым источникам, в случае появления опасных грызунов в многоквартирных домах жильцы могут писать коллективные заявления в ЖЭКи или решать проблему самостоятельно. Можно обращаться к соответствующим частным компаниям, занимающимся уничтожением крыс.

Кроме того, специалисты говорят, что в случае появления крыс в подвале их попадание в квартиры является вопросом времени, поскольку животные могут прогрызать себе ходы даже через бетонные стены.