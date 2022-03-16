Життя продовжується: за 20 днів війни у Києві народилися 725 діток

Російські окупанти продовжують бомбардувати територію України. Попри війну, в нашій державі з'являються нові життя.

Сотні діток народилися у столиці. Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

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Серед новонароджених – 12 двійнят

"За 20 днів війни в наших пологових будинках народилися 725 діток – 388 хлопчиків та 337 дівчаток", – повідомив Поворозник.

Відомо, що серед новонароджених 12 двійнят. "Думаю, це дуже приємна інформація для всіх нас", – додав Поворозник.

У Києві народилися понад 700 діток: дивіться відео



Як повідомили ювенальні прокурори, щодня окупанти вбивають в Україні щонайменше 5 діток. Найбільше постраждалих є саме на Київщині, Харківщині, Донеччині та Чернігівщини.

Станом на обід 15 березня загинули 97 дітей. Однак цифри не є остаточними.