Відповідні дані оприлюднив представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер. Про це він розвів 15 березня – на 20 день війни, яку Росія почала проти України.

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Орієнтовно 1,5 мільйона дітей вивезли з України

Щодня за останні 20 днів в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями. Щохвилини з країни тікають 55 дітей,

– розповів Елдер.

В ЮНІСЕФ розповіли, що з моменту початку повномасштабного російського вторгнення, з 24 лютого, близько 1,5 мільйона дітей вимушено покинули Україну.

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