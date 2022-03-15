Володимир Зеленський під час чергового звернення згадав про мирних українців, яких забрала війна.

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"Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну. І вічне прокляття ворогу, який забрав тисячі життів", – сказав президент.

Додамо, окупанти продовжують вбивати українців, зокрема дітей. Ювенальні прокурори зазначили, що росіяни вбивають в Україні кожного дня щонайменше 5 дітей. найбільше постраждалих є саме на Київщині, Харківщині, Донеччині та Чернігівщині.

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