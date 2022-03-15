Ювенальні прокурори зазначили, що росіяни вбивають в Україні кожного дня щонайменше 5 дітей. Саме така приблизна кількість дітей, які гинуть від обстрілів російських убивць.

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Також, згідно з даними Офісу генпрокурора, через повномасштабну війну, яку розпочала Росія в Україні, вже загинули 97 дітей. Більше ніж 100 ж є поранені.

Цифри не є остаточними, але приблизними

Це дані станом на 15 березня, однак повідомляють, що цифри не є остаточними. Наразі немає можливості огляду місць подій на тимчасово окупованих місцях України, де країна-агресорка веде активні бойові дії.

Зокрема, найбільше постраждалих є саме на Київщині, Харківщині, Донеччині та Чернігівщині. Також мовиться і про:

Миколаївщину;

Житомирщину;

Херсонщину;

Сумщину.

Ворожі бомбардування та обстріли знищують і школи та дитсадки. Зокрема, пошкоджено вже понад 400 освітніх закладів, а 59 з них зруйновано повністю.

Руйнування у кожній області є різні. Проте найбільше пошкоджено у Донецькій – 119. У Харківській – 50, Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, а у Києві – 24.

Також обстріляно понад 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, зокрема і для дітей з інвалідністю.