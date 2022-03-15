Ювенальные прокуроры отметили, что россияне убивают в Украине ежедневно по меньшей мере 5 детей. Именно такое примерное количество детей, погибающих от обстрелов российских убийц.

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Также, согласно данным Офиса генпрокурора, из-за полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине, уже погибли 97 детей/ Более 100 же ранены.

Цифры не являются окончательными, но приблизительными

Это данные по состоянию на 15 марта, однако сообщают, что цифры не окончательны. Пока нет возможности осмотра мест событий на временно оккупированных местах Украины, где страна-агрессор ведет активные боевые действия.

В частности, больше всего пострадавших именно на Киевщине, Харьковщине, Донетчине и Черниговщине. Также говорится и о:

Николаевщине;

Житомирщине;

Херсонщине;

Сумщине.

Вражеские бомбардировки и обстрелы уничтожают и школы и детсады. В частности, повреждено уже более 400 образовательных учреждений, а 59 из них полностью разрушены.

Разрушения в каждой области разные. Однако больше повреждено в Донецкой – 119. В Харьковской – 50, Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, а в Киеве – 24.