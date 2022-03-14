Они по-особому видят ситуацию и мыслят совсем не так, как взрослые. В сети появилось видео, где дети, эвакуированные из-под обстрелов в Украине в ближайшие страны Европы, рассказали, что такое война, почему она началась и как закончится.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Дарья Авдееева

"Путин говорит, что это какая-то операция, но это не операция, это война!" .

Девочка удивляется такой ситуации, говорит, что "мы ничего плохого не сделали России". По ее мнению, такие действия Путина, вероятно, могут явиться результатом того, что ему в детстве не уделяли внимания.

Но даже в таком возрасте дети, в частности Дарья, понимают, что наши войска очень сильны и мужественны.

Мы победим Путина, потому что добро побеждает зло,

– подчеркнула она.

Ева Прядко

Другая же девочка говорит, что возвращаться уже некуда, потому что города разрушены.

Черная война и злая война, которая людям не дает покоя. И этот дедушка – кривой, потому что не знал, что на Украину нельзя нападать. А его еще президентом называют. Каков он президент?

– говорит Ева.

Она добавляет, что нельзя так просто ежедневно совершать войну.

Денис Коряченко

Парень утверждает, что за Украину большинство стран, впрочем, они просто наблюдают, как две страны воюют между собой.

Они могут помочь, но просто наблюдают – кто выиграет,

– подчеркивает он.

Денис говорит, что когда выезжал из родной Украины растерялся, потому что как настоящий патриот не хотел покидать Родину. Однако парень убежден, что вернется, когда все кончится.

Заметим, в ходе российской агрессии с 24 февраля 90 детей погибли и более 100 ранены. А в Москве продолжают утверждать, что атакуют только военные объекты.