Діти по-особливому бачать ситуацію і мислять зовсім не так, як дорослі. В мережі з'явилося відео, в якому діти, евакуйовані з-під обстрілів в Україні у найближчі країни Європи, розповіли, що таке війна, чому вона почалася і як закінчиться.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Дар'я Авдеєєва

"Путін говорить, що це якась операція, але це не операція, це – війна!".

Дівчинка дивується такій ситуації, адже каже, що "ми нічого поганого не зробили Росії". На її думку, такі дії Путіна, ймовірно, можуть бути результатом того, що йому в дитинстві не приділяли уваги.

Але навіть в такому віці діти, зокрема Дар'я, розуміють, що наші війська дуже сильні й мужні.

Ми переможемо Путіна, бо добро перемагає зло,

– підкреслила вона.

Єва Прядко

Інша ж дівчинка каже, що повертатися вже немає куди, бо міста зруйновані.

Чорна війна і зла війна, яка людям не дає спокою. І цей дідусь – кривий, тому що не знав, що на Україну не можна нападати. А його ще президентом називають. Який він президент?

– говорить Єва.

Вона додає, що не можна так просто щодня учиняти війну.

Денис Коряченко

Хлопець стверджує, що за Україну більшість країн, втім вони просто спостерігають, як дві країни воюють між собою.

Вони в змозі допомогти, але просто спостерігають – хто виграє,

– підкреслює він.

Денис каже, що коли виїжджав з рідної України – розгубився, бо, як справжній патріот не хотів покидати Батьківщину. Однак хлопець переконаний, що повернеться, коли все закінчиться.

Діти про Путіна і війну: дивіться відео



Зауважимо, в ході російської агресії, з 24 лютого, 90 дітей загинули й понад 100 поранені. А в Москві продовжують стверджувати, що атакують лише військові об'єкти