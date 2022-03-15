Очільник України запитався, для чого це країні-агресору. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.
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Також подякував деяким росіянам
У зверненні глава Держави нагадав, що наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Зокрема, кількість збитих гвинтокрилів вже наближається до сотні. А ось літаків окупантів уже збили приблизно 80.
За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?
– запитав Зеленський.
Щодо жителів країни-агресора, то президент подякував тим, хто не боїться казати правду. Також окремо виділив редакторку пропагандистського каналу, яка зірвала ефір із плакатом "Ні війні".
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