Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення приблизно опівночі 15 березня. За його словами, про мінорні настрої росіян українці вже давно знають, повідомляє 24 канал.

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"Ми знаємо, хто ви – такі"

Президент зазначив: українці чують у перехопленнях розмов окупантів, що вони насправді думають про цю війну, про цю ганьбу та про свою державу.

За його словами, мовиться як про розмови один із одним, так і дзвінки додому рідним.

"Ми чуємо все це. Ми робимо висновки. Ми знаємо, хто ви такі", – підкреслив президент.

Зеленський запропонував загарбникам вибір

Зеленський зауважив, що від імені свого народу Україна дає окупантам шанс – шанс вижити, якщо вони здадуться в полон українським силам.

Ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми, – гідно. Так, як з вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою. Вибирайте,

– наголосив він.

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Додамо, що за 19 днів війни в України загинуло майже 13 тисяч росіян і ця кількість невпинно зростає. Водночас українські бійці знищили купу ворожої техніки – від авіації до протиракетних комплексів.

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