Глава держави пояснив, що ворог, як і раніше, розгублений. Адже не очікував такого потужного спротиву. Загарбники вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями брехала про українців.

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Ворог тікає з поля бою й кидає там техніку

Як зазначив Зеленський, ворог вже починає розуміти, що нічого не досягне війною. Це, мовляв, знають російські солдати й офіцери. Вони все частіше тікають з поля бою й кидають техніку. Наші захисники натомість забирають ці трофеї й використовують для захисту України.

Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити,

– підкреслив політик.

Зеленський звернувся до російських військ

Далі президент звернувся до російських солдатів – як тих, хто вже зайшов на нашу землю, так і тих, кого тільки планують відправити сюди на війну. "В України ви нічого не заберете. Ви забиратимете життя. Вас дуже багато. Але й ваше життя також заберуть. Але заради чого вам гинути? Я знаю, що ви хочете вижити", – зазначив він.

Як наголосив Зеленський, українці знають, що окупанти насправді думають про цю війну, адже чують це у перехоплених розмовах. "Від імені українського народу – даю шанс вижити. Якщо ви здаєтеся нашим силам, ми будемо поводитися з вами гідно. Як не було у вашій армії. І як ваша армія не веде себе з нашою", – додав політик.

Президент наголосив, що хоробрі захисники України продовжують завдавати ворогу нищівних втрат. Адже вже скоро кількість збитих російських гвинтокрилів досягне сотні одиниць. "Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки", – зауважив він.

За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні,

– підкреслив Зеленський.

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