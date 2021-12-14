Зі світлофором та болардом: у самісінькому центрі Києва облаштували нелегальну парковку

Київські комунальники викрили вкрай нахабних чорних порушників, які не тільки облаштували незаконний майданчик для паркування, але й заборонили людям проїзд вулицею у центрі міста. Зловмисники встановили болард та світлофор, аби ззовні здавалося, що діють вони цілком законно.

Про інцидент, який стався на Київському Пасажі, написав у фейсбуці заступник мера столиці Костянтин Усов. За його словами, годину паркування на одній з найдорожчих вулиць столиці зловмисники оцінили у 200 гривень.

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Заїхати на вулицю з бутіками та ресторанами для заможних можна було лише з вулиці Заньковецької, де встановили висувний болард і навіть світлофор.

Місць для паркування стало вдвічі менше

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Ліквідація незаконної парковки не обійшлася без евакуатора / Фото Костянтина Усова

Як зазначив посадовець, "найкрутіші чорні паркувальники" змушували власників Bentley та Jaguar платити чималі гроші за користування комунальним паркувальним майданчиком.

Крім того, організатори нелегального бізнесу зробили паркінг з обох боків досить вузької вулиці. Фактично ж паркувальний майданчик має працювати лише з одного боку Пасажу.

14 грудня комунальники знесли незаконно встановлений світлофор та витягли з асфальту болард.

Для того, щоб водії не виїжджали на Хрещатик, встановили антипаркувальні стовпчики.

Паркуватися відтепер можна лише на тому боці вулиці, де вже нанесли синю розмітку.



Комунальники витягли незаконний болард / Фото Костянтина Усова



Автомобілі сплачуватимуть за паркування згідно з тарифом І зони – 35 гривень за годину. Це точно дешевше, ніш тариф чорних паркувальників, і точно справедливіше для усіх киян, оскільки гроші йтимуть у бюджет міста, а не комусь у кишеню,

– наголосив Усов.

Також заступник мера зазначив, що сплачувати за парковку готівкою неможливо. За послуги паркування можна розрахуватись лише безготівковим шляхом.

Скільки коштує паркування у Києві



Відтепер Пасаж став доступним для всіх автомобілістів / Фото Костянтина Усова

Влітку 2021 року у столиці почали діяти нові тарифи на користування комунальними майданчиками для парковки. Для того, щоб ціни були реалістичними, та співвідносилися з попитом, Київ умовно розділили на кілька зон.

У І зоні, яка охоплює центрі столиці, частину території в районі Караваєвих дач та радіоринку, а також, частково, межі Деміївської площі, паркування коштує 35 гривень за годину.

II зона охоплює райони навколо історичного центру, територій уздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирця, Голосіїва, Деміївки, Гідропарку та Лівобережного ділового центру. Також "острови" II зони діють біля ринків "Лісовий", "Троєщина", метро "Лісова" та музею "Пирогово. Вартість години паркування – 25 гривень.

У III зону паркування увійшли всі спальні райони Києва. Вартість години – 5 гривень на годину.