Об инциденте, который произошел на Киевском Пассаже, написал в фейсбуке заместитель мэра столицы Константин Усов. По его словам, час парковки на одной из самых дорогих улиц столицы злоумышленники оценили в 200 гривен.

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Заехать на улицу с бутиками и ресторанами для состоятельных можно было только с улицы Заньковецкой, где установили выдвижной болард и даже светофор.

Мест для парковки стало вдвое меньше

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Ликвидация незаконной парковки не обошлась без эвакуатора / Фото Константина Усова

Как отметил чиновник, "самые крутые черные парковщики" заставляли владельцев Bentley и Jaguar платить немалые деньги за пользование коммунальной парковочной площадкой.

Кроме того, организаторы нелегального бизнеса сделали паркинг с обеих сторон довольно узкой улицы. Фактически же парковочная площадка должна работать только с одной стороны Пассажа.

14 декабря коммунальщики снесли незаконно установленный светофор и вытащили из асфальта болард.

Для того, чтобы водители не выезжали на Крещатик, и установили антипаркувальні столбики.

Парковаться отныне можно только на той стороне улицы, где уже нанесли синюю разметку.

Коммунальщики вытащили незаконный болард / Фото Константина Усова

Автомобили будут платить за парковку согласно тарифу и зоны – 35 гривен в час. Это точно дешевле, чем тариф черных парковщиков, и точно справедливее для всех киевлян, поскольку деньги будут идти в бюджет города, а не кому-то в карман,

– подчеркнул Усов.

Также заммэра отметил, что платить за парковку наличными невозможно. За услуги парковки можно рассчитаться только безналичным путем.

Сколько стоит парковка в Киеве

Отныне Пассаж стал доступным для всех автомобилистов / Фото Константина Усова

Летом 2021 года в столице начали действовать новые тарифы на пользование коммунальными площадками для парковки. Для того, чтобы цены были реалистичными, и соотносились со спросом, Киев условно разделили на несколько зон.

В І зоне, которая охватывает центр столицы, часть территории в районе Караваевых дач и радиорынка, а также, частично, границы Демеевской площади, парковка стоит 35 гривен в час.

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырца, Голосеева, Демиевки, Гидропарка и Левобережного делового центра. Также "острова" II зоны действуют возле рынков "Лесной", "Троещина", метро "Лесная" и музея "Пирогово. Стоимость часа парковки – 25 гривен.

В III зону парковки вошли все спальные районы Киева. Стоимость часа – 5 гривен в час.