За словами заступника мера Києва Костянтина Усова, влада звернула увагу на те, що пасажирам треба здійснювати якомога менше пересадок для руху з одного району до іншого. Також посадовці хочуть скоротити час поїздки з точки "А" до точки "Б".

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Чиновник також стверджує, що оновлення маршрутів підвищить стандарти перевезень та посилить позиції Київпастрансу на ринку.

Використали рекомендації експертів Світового банку

Усов наголосив, що при розробці проєкту поліпшення маршрутів столичні фахівці спиралися на звіт спеціалістів Світового банку про стан системи громадського транспорту Києва.

Для поліпшення ситуації у КМДА пропонують:

створити 16 нових маршрутів, 11 з яких стануть магістральними;

збільшити кількість машин комунального транспорту та зменшити інтервали між ними;

облаштувати понад 50 нових виділених смуг для громадського транспорту за 2022 рік.

Проєкти реорганізації маршрутів Усов обіцяє виставляти з 13 до 17 грудня на обговорення громадськості. Проголосувати за них або проти можна буде в офіційній спільноті посадовця у телеграмі.



Картину маршрутів міста мають писати самі кияни. Вже скоро будуть перші пропозиції до змін. Давайте вдосконалювати наше місто разом!

– підкреслив Усов.

Покращення перед збільшенням цін

Згідно з заявами посадовців, у 2022 році після закінчення опалювального періоду у Києві значно зростуть ціни на проїзд у громадському транспорті. Для киян разовий проїзд обходитиметься у 12 гривень. Жителі області платитимуть 14. Гостям столиці за проїзд доведеться віддавати ще більше – по 20 гривень за поїздку.